Aksi Keji Tante Bunuh Keponakan di Tangerang, Terungkap Kronologi dan Motifnya

TANGERANG - Polisi menangkap wanita berinisial LN (40) setelah membunuh bocah berinisial EV berusia 7 tahun di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui, korban merupakan keponakan dari pelaku LN.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyebutkan, pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Kosambi. Polisi pun sudah mengungkapkan motif dan kronologi pembunuhan tersebut.

“Dari hasil keterangan saksi-saksi dan analisa CCTV di sekitar TKP, anggota reskrim mencurigai seseorang yang diduga pelaku LN yang merupakan tante dari korban, Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang,” kata Zain dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).

Zain mengungkapkan, peristiwa keji itu terjadi pada Senin (22/4/2024) sekitar pukul 20.00 WIB. Mulanya korban ditemukan dengan posisi tergeletak tak bernyawa dengan kondisi tertutup terpal yang tak jauh dari rumahnya.

Dia menyebutkan, korban sempat dicari orang tuanya lantaran tak kunjung pulang hingga Senin siang itu. Namun pada akhirnya, sang anak malah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

“Pada pukul 20.00 WIB ditemukan sesosok anak tak jauh dari tempat tinggal korban, sekira 10 meter dari rumahnya. Korban diketemukan di dalam terpal tempat penyimpanan hio (dupa sembayang) dengan posisi sudah dalam keadaan lemas,” ujar dia.

Motif Pembunuhan

Pelaku LN berdalih tega menghabisi nyawa EV lantaran sakit hati terhadap ibu korban yang tak meminjaminya uang. Ibu korban tak lain adalah adik kandungnya.

“LN tega menghabisi nyawa korban yang merupakan keponakannya sendiri secara sadis, karena sakit hati terhadap ibu korban yang merupakan adik kandungnya itu,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Kamis.