Pelaku Begal HP Bocah Depok Beraksi di 3 Tempat dalam Sehari

DEPOK - Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan duo pelaku begal yang viral usai membacok seorang pelajar SMPN 2 Kota Depok berinisial DT di Jalan Anggrek 5, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok beraksi di tiga tempat dalam sehari.

Dalam aksinya itu, kata Arya pelaku mengincar korban yang masih duduk di bangku sekolah yang kelihatan membawa handphone dan langsung melancarkan aksinya.

"Jadi mereka setelah kita tanya ternyata ada tiga TKP dalam satu hari, di Depok ada di Beji, Panmas dan Cinere," kata Arya kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Kamis (25/5/2024).

"Pelaku mengincar anak sekolah yang membawa barang berharga seperti handphone dipepet kalau melawan akan ada aksi dari pelaku yang melakukan penganiayaan," tambah Arya.

Sebelumnya, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi mengatakan bahwa korban DT dipepet dua orang pengendara motor berboncengan dengan modus pura-pura menanyakan alamat.