Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Begal HP Bocah Depok Beraksi di 3 Tempat dalam Sehari

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |07:01 WIB
Pelaku Begal HP Bocah Depok Beraksi di 3 Tempat dalam Sehari
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan duo pelaku begal yang viral usai membacok seorang pelajar SMPN 2 Kota Depok berinisial DT di Jalan Anggrek 5, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok beraksi di tiga tempat dalam sehari.

Dalam aksinya itu, kata Arya pelaku mengincar korban yang masih duduk di bangku sekolah yang kelihatan membawa handphone dan langsung melancarkan aksinya.

"Jadi mereka setelah kita tanya ternyata ada tiga TKP dalam satu hari, di Depok ada di Beji, Panmas dan Cinere," kata Arya kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Kamis (25/5/2024).

"Pelaku mengincar anak sekolah yang membawa barang berharga seperti handphone dipepet kalau melawan akan ada aksi dari pelaku yang melakukan penganiayaan," tambah Arya.

Sebelumnya, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi mengatakan bahwa korban DT dipepet dua orang pengendara motor berboncengan dengan modus pura-pura menanyakan alamat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement