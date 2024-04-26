Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anggota TNI Amankan Maling Motor dari Amukan Warga di Parkiran Minimarket

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |08:02 WIB
Anggota TNI Amankan Maling Motor dari Amukan Warga di Parkiran Minimarket
Babinsa amankan pelaku curanmor (Foto: istimewa)
JAKARTA - Seorang pria berinisial AS (26) diamankan warga karena kepergok mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket Indomaret Jalan Hidup Baru, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara pada Kamis (25/4/2024), Pukul 13.00 WIB.

Pelaku sempat nyaris menjadi target amukan massa sebelum akhirnya dibawa oleh seorang anggota TNI AD yang merupakan Babinsa Kelurahan Pademangan Barat agar terhindar dari tindakan anarkis main hakim sendiri.

Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP I Gede Gustiyana mengatakan pada saat kejadian korban berinisial SS (21) parkir sepeda motor dihalaman depan Indomaret di lokasi kejadian.

"Di mana korban memarkir sepeda motornya dengan tidak mengunci stang sepeda motor," ujar Gede.

Lalu kemudian korban masuk ke dalam mini market tersebut untuk berbelanja.

"Saat keluar korban melihat sepeda motornya dituntun oleh pelaku sehingga kemudian korban berteriak dan kemudian pelaku berhasil diamankan," ungkap Gede.

Dalam peristiwa pencurian tersebut pihaknya mengamankan sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol B- 6227- UYV atas nama DD beserta STNK dan kunci kontak.

"Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Pademangan. Sedangkan korban diarahkan untuk membuat laporan Polisi guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," pungkas Gede.

Topik Artikel :
tni Babinsa TNI curanmor
