HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lady Bikers Pakai Moge Tewas Terlindas Truk Kontainer di Plumpang

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |08:21 WIB
<i>Lady Bikers</i> Pakai Moge Tewas Terlindas Truk Kontainer di Plumpang
Lady bikers tewas terlindas truk di Jakut
A
A
A

JAKARTA - Seorang perempuan yang mengendarai motor gede (moge) bernama Zakia Khairani (20) meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dan terlindas truk kontainer di Jalan Plumpang Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Kamis (25/4/2024) malam.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan peristiwa kecelakaan lady bikers tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.

Perempuan muda yang tinggal di Kampung Walang, Kelurahan Rawa Badak Selatan tersebut mengendarai motor gede (moge) 250 CC merek Yamaha R15 berwarna hitam dengan nomor polisi (Nopol) B-4936-FVP.

Korban diketahui dilindas kendaraan truk trailer dengan nomor polisi B-9893-PEI yang dikemudikan supir bernama Agus (30) warga Margamulya Lebak Banten.

Lokasi kecelakaan diketahui di Jalan Raya Plumpang Semper arah timur tepatnya didekat Gang Sadar (dekat Holland Bakery) wilayah Koja Jakarta Utara.

"Awalnya korban yang mengendarai Yamaha R15 B-4936-FVP melaju dari arah barat ke timur setibanya didekat Gang Sadar mendahului dari sisi kiri," ujar Edy, Jumat (26/4/2024) pagi.

Halaman:
1 2
      
