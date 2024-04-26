Dua Begal Siswa SMP di Depok Digelandang ke Kantor Polisi, Begini Tampangnya

DEPOK - Dua pelaku begal yang menyabet seorang siswa SMP berinisial DT hingga mengalami luka 10 jahitan berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Depok di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan; dan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Metro Depok pada Kamis 25 April 2024 malam untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam unggahan laman Instagram @polresmetrodepok terlihat video saat kedua pelaku digelandang jajaran Satreskrim dengan menggunakan dua unit minibus yang berbeda. Terlihat kedua pelaku dengan tangan terbogol tertunduk lesu saat digelandang ke ruangan Satreskrim Polres Metro Depok.

Sebelumnya, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan peran kedua pelaku ada yang mengendarai motor dan beraksi membacok dan merampas HP milik korban.

"Kalau yang sesuai dengan di video itu emang ada 2 pelaku. Jadi satu yang bawa motornya, satu lagi yang melakukan pembacokan dan pengambilan HP ke korban," kata Arya kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Kamis (25/4/2024) malam.