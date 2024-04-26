Perempuan Muda Gantung Diri Pakai Tali Rafia di Ciputat

TANGERANG SELATAN - Seorang perempuan muda berinisial I (29) ditemukan tewas gantung diri di dalam kontrakannya, Jalan Ki Hajar Dewantara, Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel).

Peristiwa itu baru diketahui pada Kamis 25 April 2024 malam, sekira pukul 22.00 WIB. Salah satu saksi yang merupakan kalangan dekat korban mendapati I sudah dalam posisi tergantung di ruangan belakang kontrakan.

Pihak kepolisian tiba di lokasi tak lama setelah dihubungi warga setempat. Dari penyelidikan, diketahui jika sebelum kejadian korban sempat menghubungi saksi dan mengeluhkan soal sakit yang diderita.

"Sebelumnya korban sempat berkomunikasi dengan saksi, kemudian mengeluh mempunyai penyakit tumor payudara," terang Kasihumas Polres Tangsel AKP Agil, Jumat (26/04/24).

Saksi lantas mendatangi kontrakan I tadi malam. Dia curiga karena posisi pintu rupanya dalam keadaan tidak terkunci. Setelah masuk ke dalam, barulah diketahui jika korban sudah tergantung tak bergerak.

BACA JUGA: 5 Fakta Siswi SMA di Kupang Ditemukan Tewas Gantung Diri Gunakan Tali Nilon

"Kemudian melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga bunuh diri dengan cara gantung diri, menggunakan tali rafia warna biru," jelasnya.