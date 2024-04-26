Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perempuan Muda Gantung Diri Pakai Tali Rafia di Ciputat

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |10:41 WIB
Perempuan Muda Gantung Diri Pakai Tali Rafia di Ciputat
Perempuan muda di Ciputat bunuh diri (Foto: dok polisi)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang perempuan muda berinisial I (29) ditemukan tewas gantung diri di dalam kontrakannya, Jalan Ki Hajar Dewantara, Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel).

Peristiwa itu baru diketahui pada Kamis 25 April 2024 malam, sekira pukul 22.00 WIB. Salah satu saksi yang merupakan kalangan dekat korban mendapati I sudah dalam posisi tergantung di ruangan belakang kontrakan.

Pihak kepolisian tiba di lokasi tak lama setelah dihubungi warga setempat. Dari penyelidikan, diketahui jika sebelum kejadian korban sempat menghubungi saksi dan mengeluhkan soal sakit yang diderita.

"Sebelumnya korban sempat berkomunikasi dengan saksi, kemudian mengeluh mempunyai penyakit tumor payudara," terang Kasihumas Polres Tangsel AKP Agil, Jumat (26/04/24).

Saksi lantas mendatangi kontrakan I tadi malam. Dia curiga karena posisi pintu rupanya dalam keadaan tidak terkunci. Setelah masuk ke dalam, barulah diketahui jika korban sudah tergantung tak bergerak.

"Kemudian melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga bunuh diri dengan cara gantung diri, menggunakan tali rafia warna biru," jelasnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
