Polisi Tangkap Maling 37 Motor di Tambora, Uang Haram Dipakai Main Judi Slot dan Narkoba

JAKARTA - Polsek Tambora menangkap tiga orang terlibat kasus dugaan pencurian 37 sepeda motor berbagai merk. Para pencuri mengaku menggunakan uang hasil untuk judi slot dan membeli narkoba.

"Hasil dari penjualan motor curian tersebut digunakan para pelaku untuk berjudi slot dan membeli barang terlarang, seperti narkotika jenis sabu-sabu," kata Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Donny Agung Harvida, Jumat (26/4/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, sebanyak 37 sepeda motor hasil curian berhasil diamankan. Tiga orang pelaku yang diamankan berinisial RKS (21) RS (28) dan BS (25). Ketiga pelaku yang berhasil ditangkap memiliki peran berbeda dalam aksi pencurian tersebut.

"RKS berperan sebagai eksekutor, sementara RS dan BS berperan sebagai joki," ujar Donny.