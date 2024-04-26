Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Maling 37 Motor di Tambora, Uang Haram Dipakai Main Judi Slot dan Narkoba

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |13:34 WIB
Polisi Tangkap Maling 37 Motor di Tambora, Uang Haram Dipakai Main Judi Slot dan Narkoba
Polisi tangkap pelaku curanmor di Tambora. (Foto: Irfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Tambora menangkap tiga orang terlibat kasus dugaan pencurian 37 sepeda motor berbagai merk. Para pencuri mengaku menggunakan uang hasil untuk judi slot dan membeli narkoba.

"Hasil dari penjualan motor curian tersebut digunakan para pelaku untuk berjudi slot dan membeli barang terlarang, seperti narkotika jenis sabu-sabu," kata Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Donny Agung Harvida, Jumat (26/4/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, sebanyak 37 sepeda motor hasil curian berhasil diamankan. Tiga orang pelaku yang diamankan berinisial RKS (21) RS (28) dan BS (25). Ketiga pelaku yang berhasil ditangkap memiliki peran berbeda dalam aksi pencurian tersebut.

 BACA JUGA:

"RKS berperan sebagai eksekutor, sementara RS dan BS berperan sebagai joki," ujar Donny.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement