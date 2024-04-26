Sebelum Tewas Dicekoki Miras Dicampur Sabu, ABG di Jaksel Ternyata Sempat Open BO

JAKARTA - Pihak kepolisian menyebutkan, sebelum dicekoki oleh dua pelaku berinisial A dan BH, dua ABG berinisial AP dan FA sejatinya sempat open BO. Dia pun ditawarkan imbalan sebesar Rp1,5 juta untuk pelayanan seks.

"Setelah kita mintai keterangan dari si korban inisial AP, dia menyatakan pada saat kejadian mereka di Open BO. Jadi diminta jasa untuk pelayanan seks dengan diberikan imbalan Rp1,5 juta," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya, pelaku dengan korban berinisial AP sejatinya kenal melalui medsos. Pelaku berinisial A juga telah 4 kali melakukan melakukan perbuatan tersebut terhadap korban berinisial AP.

"Pelaku sudah 4 kali bersama dengan korban, khususnya korban yang masih hidup. Korban FA yang meninggal ini, ini dikenalkan terhadap para pelaku melalui si A karena si A di telpon pelaku, selanjutnya si A ini mengajak dari anak FA ini untuk hadir ke lokasi," tuturnya.

Dia menambahkan, pada saat bertemu di sebuah hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pelaku lantas mencekoki ABG tersebut menggunakan miras dicampurkan narkotika. Korban lantas sempat kejang-kejang sebelum akhirnya tewas.

"Pada saat kejadian itu pula, baik korban yang meninggal atau pun hidup, diberikan obat jenis inex dan juga minuman yang di dalamnya dicampur sama sabu," katanya.

(Awaludin)