Dinkes Kota Bogor Catat 1.803 Kasus DBD Periode Januari-April 2024, 11 Orang Meninggal Dunia

BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat ada sebanyak 1.803 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kota Bogor. Jumlah tersebut terhitung sejak periode Januari-18 April 2024.

"Jumlah laporan kasus DBD pada Januari-Maret 2024 sebanyak 1.482 kasus, dan April tahun 2024 (tanggal 1-18) 321 kasus," kata Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).

Dari jumlah tersebut, tercatat angka kematian sebanyak 11 orang. Angka ini terbilang banyak jika dibandingkan dengan data pada tiga tahun terakhir'.

BACA JUGA: Penyakit DBD di Depok Melonjak hingga 723 Kasus

"Kematian pada periode Januari-April 2024 sebanyak 11 orang. Sedangkan jumlah kasus DBD pada tahun 2021-2023 di Kota Bogor berturut-turut sebanyak 526 kasus, 1.531 kasus, dan 1.474 kasus dengan kematian berturut-turut 7, 9 dan 9 kasus," ungkapnya.

Adapun sebaran kasus DBD di Kota Bogor pada tahun ini berdasarkan usia paling banyak 5-14 tahun yakni mencapai 553 kasus. Dengan sebaran kasus kematian pada usia tersebut 4 orang.

"Terdapat 5 kelurahan peningkatan kasus DBD yang cukup signifikan yaitu Kelurahan Kedung Badak sebanyak 40 kasus, Kelurahan Gang Kelor sebanyak 25 kasus, Kelurahan Mekarwangi sebanyak 24 kasus , Kelurahan Kayu Manis sebanyak 22 kasus dan Kelurahan Sindang Barang 20 kasus," tambahnya.