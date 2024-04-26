ABG Tewas Dicekoki Miras Dicampur Sabu, Pelaku : Saya Tak Tahu Dia di Bawah Umur

JAKARTA - Pelaku berinisial A alias BAS sempat berbicara dihadapan wartawan, soal kasus pencekokan ABG berinisial FA yang tewas di Jakarta Selatan. Pelaku berdalih jika dia tak tahu korban masih di bawah umur.

"Saya dapat kabar dari LC pak, jadi saya tak tahu kalau di bawah umur atau gimana, saya tak tau, mereka taunya ada LC, ya setahu saya sebagai LC," ujar pelaku berinisial A di Polres Jaksel, Jumat (26/4/2024).

Hal itu disampaikan A alias BAS saat ditanyai oleh Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Bintoro. Bintoro menanyai pelaku mengapa sampai tega mencekoki ABG yang masih di bawah umur tersebut hingga melakukan dugaan tindak kekerasan seksual padanya.

"Bapak melakukan ini ada keinginan dari pribadi atau mungkin sudah menjadi habit (kebiasaan)? Sehingga bapak kok tega melakukan terhadap anak yang usianya di bawah umur?" tanya AKBP Bintoro.

Pelaku menyebutkan, dia sudah 4 kali melakukan perbuatan tersebut bersama korban AP, hanya saja pelaku berdalih baru pertama kali melakukannya dengan korban berinisial FA yang tewas itu. Pelaku juga berdalih jika dia hanya dikenalkan saja dengan korban yang tewas.

"Saya ini sebenarnya dichat, bukan ngechat, jadi saya tak pernah mengundang, tapi saya diundang, mengundang diri sendiri merekanya, saya kenal dari korban atau gimana mungkin bahasanya, tapi ya saya juga kenal dari kawan saya, LC," dalih pelaku.

(Awaludin)