Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Dicekoki Miras hingga Narkotika, Begini Kondisi ABG yang Selamat di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |14:23 WIB
Usai Dicekoki Miras hingga Narkotika, Begini Kondisi ABG yang Selamat di Jaksel
Dua pelaku pencekokan ABG hingga tewas (foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, kondisi ABG berinisial AP yang masih hidup pasca dicekoki dan dilakukan kekerasan seksual oleh dua pria hidung belang, A alias BAS dan BH. Kini, dia harus dilakukan pendampingan oleh psikolog meski kondisinya mulai membaik.

"Masih butuh pendampingan, kami juga akan berkoordinasi dengan rekan-rekan UP3A juga dari psikolog apakah ini masuk dalam ranah pedofolia terhadap anak di bawah umur, jadi kami mohon waktunya, bersabar," ujarnya pada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya, polisi masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami apakah kasus pencekokan hingga kekerasan seksual yang membuat teman ABG dibawah umur berinisial FA tewas masuk kategori pedofilia ataukah bukan. Sebabnya, pelaku telah melakukan perbuatan bejat itu sebanyak 4 kali dengan korban AP yang masih hidup.

"Kami upayakan mengungkap ini sampai sedetil mungkin bagaimana ini bisa terjadi, 4 kali, yang disasar anak di bawah umur, ini kami coba dalami," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179677//gegara_sabu_pria_tewas_dibacok_teman-BhKF_large.jpg
Cekcok Gegara Sabu, Pria di Jatinegara Tewas Dibacok Teman Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179397//peredaran_narkoba-X5f9_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkoba, DPR Ingatkan Potensi Lonjakan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178982//polri_ungkap_38_ribu_kasus_narkoba_sepanjang_2025-yzBV_large.jpg
Polri Ungkap 38 Ribu Kasus Narkoba Sepanjang 2025, KPAI: Anak-Anak Rawan Terpapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177192//terapis_di_pasar_minggu_tewas-CeaL_large.jpg
Terekam CCTV, Begini Aktivitas Terakhir Terapis di Pasar Minggu Sebelum Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050//narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175011//peyelundup-mDOl_large.jpg
Sindikat Penyelundup Sabu 12 Kg Bermodus Truk Angkut Jeruk Diciduk di Tol Jakarta-Cikampek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement