Usai Dicekoki Miras hingga Narkotika, Begini Kondisi ABG yang Selamat di Jaksel

JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, kondisi ABG berinisial AP yang masih hidup pasca dicekoki dan dilakukan kekerasan seksual oleh dua pria hidung belang, A alias BAS dan BH. Kini, dia harus dilakukan pendampingan oleh psikolog meski kondisinya mulai membaik.

"Masih butuh pendampingan, kami juga akan berkoordinasi dengan rekan-rekan UP3A juga dari psikolog apakah ini masuk dalam ranah pedofolia terhadap anak di bawah umur, jadi kami mohon waktunya, bersabar," ujarnya pada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya, polisi masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami apakah kasus pencekokan hingga kekerasan seksual yang membuat teman ABG dibawah umur berinisial FA tewas masuk kategori pedofilia ataukah bukan. Sebabnya, pelaku telah melakukan perbuatan bejat itu sebanyak 4 kali dengan korban AP yang masih hidup.

"Kami upayakan mengungkap ini sampai sedetil mungkin bagaimana ini bisa terjadi, 4 kali, yang disasar anak di bawah umur, ini kami coba dalami," tuturnya.