Toko Gas di Cinere Terbakar Gegara Tabung Meledak, 1 Orang Tewas

DEPOK - Kebakaran melanda rumah agen tabung gas dan air galon di Jalan Melati RT 2/6, Gandul, Cinere, Kota Depok pada Jumat (26/4/2024) sekira pukul 09.10 WIB. Kebakaran diduga dipicu dari kompor dan tabung gas yang meledak.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran Cinere, Dody Iskandar menyebut bahwa terdapat satu korban jiwa berinisial MY (52) yang merupakan pemilik usai terjebak saat berupaya memadamkan api.

"Objek rumah agen gas elpiji dan air galon, dugaan penyebab ledakan tabung gas elpiji. Terdapat 1 korban jiwa," kata Dody saat dikonfirmasi.

"Terjebak saat memadamkan api," tambahnya.