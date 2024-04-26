Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toko Gas di Cinere Terbakar Gegara Tabung Meledak, 1 Orang Tewas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |14:27 WIB
Toko Gas di Cinere Terbakar Gegara Tabung Meledak, 1 Orang Tewas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Kebakaran melanda rumah agen tabung gas dan air galon di Jalan Melati RT 2/6, Gandul, Cinere, Kota Depok pada Jumat (26/4/2024) sekira pukul 09.10 WIB. Kebakaran diduga dipicu dari kompor dan tabung gas yang meledak.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran Cinere, Dody Iskandar menyebut bahwa terdapat satu korban jiwa berinisial MY (52) yang merupakan pemilik usai terjebak saat berupaya memadamkan api.

"Objek rumah agen gas elpiji dan air galon, dugaan penyebab ledakan tabung gas elpiji. Terdapat 1 korban jiwa," kata Dody saat dikonfirmasi.

"Terjebak saat memadamkan api," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181436//kebakaran_panti_jompo_di_bosnia-38ED_large.jpg
Kebakaran Panti Jompo di Bosnia, 10 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180851//kebakaran_toko_di_meksiko-wueq_large.jpeg
Kebakaran Toko di Meksiko, 23 Orang Tewas Termasuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180640//menara_petronas_3_di_kuala_lumpur_mengalami_kebakaran-neIW_large.jpg
Menara 3 Petronas Kebakaran, Asap Mengepul dari Puncak Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256//kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117//kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895//kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement