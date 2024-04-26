Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Pastikan Kasus 5 Anggota Terlibat Narkoba Masih Berlanjut

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |14:38 WIB
Polda Metro Pastikan Kasus 5 Anggota Terlibat Narkoba Masih Berlanjut
Polda Metro Jaya (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan kasus lima anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkoba, masih terus berlanjut. Kasusnya saat ini tengah dalam penyelidikan Propam Polda.

"Iya (kasus) masih berlangsung," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Jumat (26/4/2024).

Sebelumnya, lima Anggota Polda Metro Jaya ditangkap di kawasan Depok lantaran diduga terlibat dugaan kasus penyalahgunaan narkotika. Adapun penangkapan itu merupakan komitmen polisi dalam memberantas narkotika.

"Benar. Ini merupakan Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya agar Polres jajaran terus mengungkap dan memproses segala bentuk penyalahgunaan narkoba," ujar Ade.

Halaman:
1 2
      
