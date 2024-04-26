Tak Punya Uang, Pria di Rumpin Tega Nyolong Motor Tetangganya

BOGOR - Polisi mengamankan pelaku pencurian motor di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Pelaku diketahui nekat mencuri motor tetangganya sendiri.

Kapolsek Rumpin, Kompol Sumijo mengatakan, peristiwa itu berawal dari adanya tindak pencurian motor milik salah satu warga pada 20 April 2024 malam. Dimana, korban yang pulang bekerja memarkirkan motor ke dalam rumah yang terbuat dari bilik serta pintu tidak dalam kondisi terkunci.

"Pelapor istirahat tidur. Sekitar pukul 05.30 WIB, pelapor dibangunkan adik ipar menanyakan motor. Pelapor bangun dan melihat motor sudah tidak ada dan selanjutnya membuat laporan polisi," kata Sumijo dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).

Pada Selasa 23 April 2024, sang adik ipar merasa curiga dengan salah satu tetangganya berinisial E. Dari situ, polisi melakukan penyelidikan dan mengakui bahwa E telah mencuri motor milik korban bersama rekanmya berinisial MD.