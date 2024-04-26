Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Mayat dalam Koper di Cikarang, Polisi: Korban Proses Bercerai dengan Suami

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |15:14 WIB
Kasus Mayat dalam Koper di Cikarang, Polisi: Korban Proses Bercerai dengan Suami
Rumah korban yang ditemukan tewas dalam koper. (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - RM (50), warga Perumahan Riung Bandung, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, menjadi korban pembunuhan. Jasad korban ditemukan dalam koper di Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Kamis (25/4/2024).

Polisi mengungkap status almarhumah yang merupakan ibu dari dua anak. Korban telah lama pisah rumah dengan suaminya. Saat ini korban dalam proses bercerai dengan suaminya itu. Suami korban, sudah lama tidak tinggal di rumah korban Perumahan Riung Bandung, Rancasari.

 BACA JUGA:

"Korban dan suaminya ini sedang proses pisah (bercerai). Tapi informasi dari tetangga, susah lama tidak tinggal bareng (satu rumah)," kata Kapolsek Rancasari Kompol Oesman Imam kepada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Kompol Oesman Imam menyatakan, untuk kepentingan penyelidikan kasus yang dilakukan tim gabungan dari Polrestabes Bandung, Polda Jabar dan Polres Metro Bekasi, rumah korban RM dipasangi garis polisi. Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi.

"Kami hanya mendampingi. Rumahnya (rumah korban RM) kami pasangi police line (garis polisi), sudah dicek. Di dalam runah tidak ada barang yang hilang atau tanda kekerasan," ujar Kompol Oesman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement