Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Jual Chip Judi Slot Higgs Domino-Royal Dream, Omsetnya Rp1 Miliar Per Bulan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |15:49 WIB
Polisi Bongkar Jual Chip Judi Slot Higgs Domino-Royal Dream, Omsetnya Rp1 Miliar Per Bulan
Jumpa pers kasus judi online di Polda Metro Jaya (foto: MPI/Irfan)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap empat tersangka yang mengunggah praktik judi online di YouTube. Bahkan, mereka menjual chip atau media taruhan pada judi slot Higgs Domino dan Royal Dream.

"Mereka memposting konten video permainan game online slot higgs domino dan Royal Dream," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis (25/4/2024).

Para tersangka diketahui berinisial EP, BYP, DA, dan TA. Mereka mengunggah konten video judi online itu di akun YouTube @dzakki594 atau BOS ZAKI.

Tak hanya menggunggah konten judi, para tersangka juga menjual chip yang merupakan media taruhan judi slot tersebut. Cara mereka menjual chip dengan menuliskan pada kolom deskripsi di akun YouTube tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181508//ilustrasi_mayat-Y97P_large.jpg
Dua Kerangka Manusia di Kwitang Jakpus Diduga Sudah Terkontaminasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181487//budi-ED4S_large.jpg
Kasus Temuan Dua Kerangka Manusia di Kwitang Akan Dirilis Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306//yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181250//yusril-QYL5_large.jpg
Tokoh Agama dan Masyarakat Berkewajiban Ajak Masyarakat Memerangi Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180638//konser_blackpink_di_gbk-8mup_large.jpg
Konser BLACKPINK di GBK, Polda Metro Kerahkan 1.500 Personel Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180596//penipuan_modus_trading_kripto-s5yM_large.jpg
Pelaku Penipuan Modus Trading Kripto Raup Rp150 Juta per Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement