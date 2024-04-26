Polisi Bongkar Jual Chip Judi Slot Higgs Domino-Royal Dream, Omsetnya Rp1 Miliar Per Bulan

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap empat tersangka yang mengunggah praktik judi online di YouTube. Bahkan, mereka menjual chip atau media taruhan pada judi slot Higgs Domino dan Royal Dream.

"Mereka memposting konten video permainan game online slot higgs domino dan Royal Dream," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis (25/4/2024).

Para tersangka diketahui berinisial EP, BYP, DA, dan TA. Mereka mengunggah konten video judi online itu di akun YouTube @dzakki594 atau BOS ZAKI.

Tak hanya menggunggah konten judi, para tersangka juga menjual chip yang merupakan media taruhan judi slot tersebut. Cara mereka menjual chip dengan menuliskan pada kolom deskripsi di akun YouTube tersebut.