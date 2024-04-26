Pria Bersajam di Otista Tega Hancurkan Gerobak Penjual Bubur

JAKARTA - Seorang pria diduga mengamuk hingga menghancurkan gerobak milik penjual bubur di Jalan Raya Otista, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pria tersebut juga membawa-bawa senjata tajam dalam melaksanakan aksinya.

Aksi pria membawa sajam itu sempat terekam kamera CCTV di sekitar kawasan. Pria dengan topi berwarna putih itu terlihat menenteng dua jenis sajam di tangan kiri dan kanannya.

Dalam narasi yang beredar, pria tersebut dikatakan mengamuk lantaran ditagih uang bubur yang telah diminta sebanyak tiga bungkus. Berjanji akan kembali lagi dengan membawa uang, pria tersebut malah membawa sajam hingga membuat gerobak hancur hingga membuat warga merasa takut.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahaean membenarkan peristiwa itu. Armunanto mengatakan polisi tengah menyelidiki kasus tersebut.

"Kami akan menindak tegas pelaku yang merugikan dan meresahkan masyarakat tanpa kecuali," kata Armunanto saat dikonfirmasi, Jumat (26/4/2024).

Polisi sejauh ini belum bisa mendeteksi keberadaan pelaku. Namun demikian, pria itu terus diburu hingga ke tempat-tempat persembunyiaannya.