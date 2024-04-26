Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dalami Motif Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri, Polisi Periksa Sang Istri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |18:57 WIB
Dalami Motif Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri, Polisi Periksa Sang Istri
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Polisi tengah mencari tahu motif angggota Satlantas Polres Manado, Brigadir RAT melakukan dugaan bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Salah satunya dengan memeriksa istri Brigadir RAT dan kerabatnya.

"Masih didalami dengan pihak istri dan kerabatnya," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal pada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya, polisi belum memastikan penyebab Brigadir RAT diduga melakukan aksi bunuh diri dengan cara menembakkan senpi miliknya itu ke kepalanya sendiri. Pasalnya, polisi masih menyelidikinya lebih lanjut dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi dan saksi-saksi, mulai dari istrinya hingga kerabatnya.

Adapun Brigadir RAT, kata dia, berada di Jakarta lantaran dia tengah izin cuti. Dia sejatinya tengah berkunjung ke rumah kerabatnya di Jakarta dan mobil yang dikendarainya itu merupakan mobil milik kerabatnya itu.

"Sedang ijin cuti berkunjung ke rumah kerabatnya. Lebih lengkapnya silahkan tanya ke polres kesatuan asal yang bersangkutan. Mobil Milik kerabatnya yang tinggal di alamat lokasi," tuturnya.

(Qur'anul Hidayat)

      

Telusuri berita news lainnya
