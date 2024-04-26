Kasus Dugaan Bunuh Diri Brigadir RAT di Mampang, Polisi Periksa 13 Saksi

JAKARTA - Seorang anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir RAT ditemukan tewas diduga karena bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 13 orang saksi.

"Selanjutnya kami juga melaksankan pemeriksaan. Sejauh ini sudah 13 orang saksi yang kita lakukan pemeriksaan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya, belasan saksi yang diperiksa itu mulai dari kerabat Brigadir RAT hingga pemilik rumah, tempat mobil Brigadir RAT terparkir di depan rumahnya, yakni DV. Polisi pasca menerima informasi soal temuan itu, Polsek Mampang dan Polres Jaksel pun langsung melakukan olah TKP.

"Kami langsung ke TKP dan kami melaporkan kejadian itu pada bapak Kalolres dan bapak Kapolda dalam hal ini Dirkrimum. Kami melaksanakan olah TKP oleh tim terpadu, kami undang rekan-rekan forensik, identifikasi, dan labfor sehingga kami upayakan pelaksanaan pengolahan TKP secara scientic investigation guna mengungkap kejadian sebenarnya," tuturnya.

Selain itu, tambahnya, di lokasi polisi juga melakukan pengukuran untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Disitu, polisi juga menemukan adanya luka pada bagian pelipis kanan dan kiri Brigadir RAT.

BACA JUGA: Anggota Satlantas Polres Manado Bunuh Diri di Dalam Mobilnya

(Awaludin)