Pemilik Agen Tabung Gas di Cinere Depok Tewas Terbakar, Damkar: Terjebak saat Berupaya Padamkan Api

DEPOK - Seorang pria pemilik agen tabung gas dan air galon mineral berinisial MY (52) tewas usai rumah yang juga toko di Jalan Melati RT 2/6, Gandul, Cinere, Kota Depok pada Jumat (26/4/2024) sekira pukul 09.10 WIB terbakar.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran Cinere, Dody Iskandar mengatakan bahwa korban terjebak saat berupaya memadamkan api.

"(Korban tewas) terjebak saat memadamkan api," kata Dody saat dikonfirmasi.

Dody menduga penyebab kebakaran dipicu ledakan tabung gas yang terkoneksi dengan kompor di area dapur. Korban MY ditemukan tewas dengan luka bakar serius di area dapur tersebut.

"Objek rumah agen gas elpiji dan air galon, dugaan penyebab ledakan tabung gas elpiji," ucapnya.