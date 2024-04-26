Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri Pakai Senpi Jenis HS

JAKARTA - Seorang anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir RAT ditemukan tewas diduga karena bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dari temuan di lokasi, polisi menemukan senjata api jenis HS dengan kaliber 9 milimeter, yang mana senpi itulah yang diduga dipakai Brigadir RAT untuk bunuh diri.

"Kami melaksanakan olah TKP dibantu tim yang dibentuk Polda Metro, Polres Jaksel melibatkan Labfor Mabes Polri. Saat olah TKP, kami menemukan barang bukti di dalam mobil itu berupa satu pucuk senpi jenis HS dengan kaliber 9 milimeter," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya, dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan identitas Brigadir RAT, yang mana dari situ diketahui jika korban merupakan anggota Polres Manado, Sulawesi Utara. Di lokasi, polisi juga menemukan luka pada bagian pelipis kanan dan kiri Brigadir RAT dan bekas tembakan di bagian atas mobil yang dikendarai korban.

"Dari keterangan saksi olah TKP, didukung bukti yang ada, dan alat bukti berupa CCTV yang kami sudah putar, kami bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa dugaan yang bersangkutan bunuh diri," tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal menambahkan, Brigadir RAT diduga melakukan aksi bunuh diri dengan cara menembakan senpi miliknya itu ke kepalanya sendiri. Adapun motifnya, hingga kini polisi masih menggalinya, salah satunya dengan memeriksa istri dan kerabat Brigadir RAT.

"Iya bunuh diri menembak kepalanya menggunakan senpi. (Koban) Sedang ijin cuti berkunjung ke rumah kerabatnya, lebih lengkapnya silahkan tanya ke polres kesatuan asal yang bersangkutan. Mobil Milik kerabatnya yang tinggal di alamat lokasi," katanya.

(Awaludin)