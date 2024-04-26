Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Temukan Luka di Pelipis Brigadir RAT hingga Bekas Tembakan di Atas Mobil

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |20:49 WIB
Polisi Temukan Luka di Pelipis Brigadir RAT hingga Bekas Tembakan di Atas Mobil
Illustrasi (foto: dok freepik)




JAKARTA - Seorang anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir RAT ditemukan tewas diduga karena bunuh diri di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan adanya bekas luka tembakan di bagian pelipis Brigadir RAT dan di atas mobil yang dikendarainya.

"Kami telah melakukan kegiatan pengukuran, dalam hal ini untuk (mengetahui) apa yang terjadi, di mana kami menemukan ada luka di kepala dari korban, dari pelipis kanan dan pelipis kiri. Demikian juga kami menemukan adanya bekas tembakan di atas daripada mobil tersebut," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya, Brigadir RAT ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kawasan Jalan Mampang Prapatan IV pada Kamis, 25 April 2024 kemarin petang sekira pukul 18.25 WIB. Temuan itu dilaporkan oleh warga sekitar sehingga polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP.

"Kami melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, salah satunya adalah pemilik dari rumah atas nama Ibu DV," tuturnya.

Dia menambahkan, hingga kini polisi masih mencari tahu motif Brigdir RAT melakukan aksi bunuh dirinya itu. Adapun dari hasil penyelidikan saat ini, polisi menduga Brigadir RAT memang bunuh diri.

(Awaludin)

      
