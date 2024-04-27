Advertisement
MEGAPOLITAN

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |04:49 WIB
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi Terbungkus Plastik di Tanah Abang
Ilustrasi bayi (Foto: Timeofindia)
JAKARTA - Polsek Metro Tanah Abang menemukan orangtua dari mayat bayi yang ditemukan terbungkus plastik di Kanal Banjir Barat, Kecamatan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).

"DS (31) yang diduga ibu dari bayi berhasil diamankan di sebuah wisma di Kecamatan Palmerah," ujar Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Aditya Sembiring kepada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Pada hari yang sama, Aditya menyebutkan unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga mengamankan pria berinisial AR (34) yang diduga ayah biologis bayi.

"(Diamankan) ketika melintas dengan menggunakan motor di Jalan Jenderal Sudirman pada pukul 23.00 WIB," ujarnya Aditya.

Saat ini, polisi masih memeriksa lebih lanjut kenapa kedua orangtua membuang bayi itu. Selain itu, DS dan AR juga diminta menjalani pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis.

Telusuri berita news lainnya
