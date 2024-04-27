Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca Hari Ini, Jakarta Hujan dari Siang hingga Malam

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |05:06 WIB
Ramalan Cuaca Hari Ini, Jakarta Hujan dari Siang hingga Malam
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan bakal mengguyur kawasan Jakarta pada hari ini, Sabtu (27/4/2024).

Melalui laman resminya, BMKG menyebutkan hujan ringan akan mengguyur Jakarta Barat pada pagi hari. Sementara wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara berawan serta Kepulauan Seribu berawan tebal.

Pada siang hari, hujan ringan dan hujan dengan intensitas sedang akan mengguyur seluruh wilayah Jakarta. Kondisi tersebut akan berlangsung hingga malam hari.

Adapun suhu pada hari ini berada di kisaran 24-30 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya di kisaran 85-100 persen.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
