Ketahuan Nyuri Tabung Gas, Maling Jadi Bulan-bulanan Warga di Tangsel

TANGERANG SELATAN - Seorang pencuri tabung gas 3 kilogram tertangkap saat beraksi di sebuah warung di Jalan Jombang Raya, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (27/4/2024) dini hari. Pelaku lantas diikat agar tak bisa melarikan diri.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB. Pelaku yang diketahui berinisial U (28) awalnya datang mengendarai sepeda motor matik Yamaha Nmax. Aksinya terpantau kamera Close Circuid Television (CCTV) yang terpasang di warung.

Dia menepi ke depan warung Sembako milik korban, M Sadik (49). Datang dengan berpura-pura membeli minuman, U membuka pintu lemari pendingin sambil memantau situasi di dalam warung.

BACA JUGA: