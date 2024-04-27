Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketahuan Nyuri Tabung Gas, Maling Jadi Bulan-bulanan Warga di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |08:58 WIB
Ketahuan Nyuri Tabung Gas, Maling Jadi Bulan-bulanan Warga di Tangsel
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang pencuri tabung gas 3 kilogram tertangkap saat beraksi di sebuah warung di Jalan Jombang Raya, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (27/4/2024) dini hari. Pelaku lantas diikat agar tak bisa melarikan diri.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB. Pelaku yang diketahui berinisial U (28) awalnya datang mengendarai sepeda motor matik Yamaha Nmax. Aksinya terpantau kamera Close Circuid Television (CCTV) yang terpasang di warung.

Dia menepi ke depan warung Sembako milik korban, M Sadik (49). Datang dengan berpura-pura membeli minuman, U membuka pintu lemari pendingin sambil memantau situasi di dalam warung.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
