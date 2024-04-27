Mayat Laki-Laki Ditemukan di Simpang Sentul Cibinong, Diduga Korban Tawuran

BOGOR - Beredar video di media sosial adanya temuan mayat laki-laki di Simpang Sentul, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Diduga, mayat tersebut merupakan korban dalam aksi tawuran.

Dalam video yang beredar, tampak warga sudah berkerumun di pinggir jalan. Di lokasi, juga sudah terdapat anggota polisi dan mobil ambulans.

"Penemuan mayat seorang laki-laki di lampu merah Sentul Kandangroda (dari arah Stadion Pakansari," tulis keterangan dalam video beredar di media sosial yang dikutip MNC Portal, Sabtu (27/4/2024).

BACA JUGA: Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara mengatakan dugaan sementara, mayat laki-laki tersebut merupakan korban aksi tawuran.