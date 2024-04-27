Rekaman CCTV Detik-Detik Brigadir RAT Tewas Bunuh Diri di Mobil Alphard

JAKARTA - Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik anggota Satlantas Polresta Manado berinisial Brigadir RAT yang diduga bunuh diri di kawasan Jakarta Selatan. Dalam rekaman Brigadir RAT melakukan bunuh diri dengan kondisi mobil di dalam mobil Alphard yang masih menyala.

Dalam video rekaman CCTV tersebut mobil Alphard yang dikendarai oleh Brigadir RAT berhenti di depan halaman rumah. Mobil tersebut terlihat berhenti meski pun dalam kondisi menyala.

Kemudian sekitar pukul 16.24 WIB dalam video tersebut Brigadir RAT yang berada di dalam mobil Alphard tersebut berhenti dengan kondisi ban yang tidak terparkir lurus. Tidak diketahui apakah yang dilakukan Brigadir RAT di dalam mobil tersebut.

Setelah beberapa detik kemudian diduga diduga Brigadir RAT melakukan penembakan terhadap dirinya di mobil yang dikendarainya. Kemudian setelah terjadinya peristiwa karena mobil tidak terparkir lurus, mobil tersebut maju serong ke kanan sekitar lima meter.

Hingga akhirnya mobil tersebut menabrak mobil Laxus berwarna putih. Hingga akhirnya mobil Alphard yang dikendarai oleh Brigadir RAT terhenti.