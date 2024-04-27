Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Golok ke Puskesmas Leuwisadeng Sambil Marah-Marah, Pria Ini Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |12:04 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi akhirnya mengamankan pria berinisial HS di wilayah Leuwisadeng, Kabuapaten Bogor. Pelaku sempat viral atas aksinya marah-marah dan membawa golok di Puskesmas Leuwisadeng.

"Tindakan yang diambil untuk melakukan penahanan tersebut dikarenakan pelaku telah melakukan pengancaman terhadap pihak Puskesmas," kata Kapolsek Leuwiliang, Kompol Agus Supriyanto dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

Tak hanya itu, barang bukti senjata tajam jenis golok yang digunakan pelaku untuk mengancam juga disita sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Pasal 335 Ayat 1 KHUP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan atau UU Darurat Nomor 12 tahun 51 Pasal 2 Ayat 1 ancaman hukuman 10 tahun penjara.

"Pelaku sudah diamankan di Polsek Leuwiliang untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya," tutupnya.

Sebelumnya, polisi menindaklanjuti adanya video viral di media sosial seorang pria marah-marah di Puskesmas Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Diketahui, pria yang membawa senjata tajam itu merupakan Ketua RW yang diduga kesal karena lama menunggu hasil laboratorium.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
