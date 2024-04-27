Brigadir RAT Bunuh Diri Diduga Karena Masalah Pribadi

JAKARTA - Polisi menyebut anggota Satlantas Polresta Manado berinisial Brigadir RAT bunuh diri diduga karena ada masalah pribadi. Meski demikian dugaan itu masih dilakukan pendalaman.

“Dugaan (motif) ada masalah pribadi,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal saat dikonfirmasi, Sabtu (27/4/2024).

Namun, Ade Rahmat enggan menjelaskan lebih jauh. Pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan. Pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari pihak keluarga Brigadir RAT.

“Masih akan kami dalami kepada pihak istri, keluarga dan kerabat," jelas.

Sejauh ini polisi telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus anggota Satlantas Polresta Manado berinisial Brigadir RAT yang diduga bunuh diri di kawasan Jakarta Selatan. Adapun salah satu saksi yang diperiksa yakni D yang merupakan pemilik rumah di dekat lokasi RAT bunuh diri.

“Salah satunya adalah pemilik dari rumah atas nama Ibu D,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro.