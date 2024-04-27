Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Alasan Brigadir RAT ke Jakarta Sebelum Tewas Bunuh Diri

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |14:11 WIB
Ini Alasan Brigadir RAT ke Jakarta Sebelum Tewas Bunuh Diri
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal menyebut alasan anggota Satlantas Polresta Manado berinisial Brigadir RAT, pergi ke Jakarta karena ingin bertemu dengan kerabatnya. Dia ke Jakarta menggunakan hak cuti kerjanya.

"Info dari atasan yang bersangkutan sedang melaksanakan cuti bertemu kerabatnya," kata Ade saat dikonfirmasi, Sabtu (27/4/2024).

Dugaan sementara Brigadir RAT bunuh diri karena ada masalah pribadi. Meski demikian hal tersebut itu masih dilakukan pendalaman.

“Dugaan (motif) ada masalah pribadi,” sambungnya.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa 13 orang saksi dalam atas kasus tersebut. Adapun salah satu saksi yang diperiksa yakni D yang merupakan pemilik rumah di dekat lokasi RAT bunuh diri.

Sebelumnya, dalam rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik Brigadir RAT, yang diduga bunuh diri di kawasan Jakarta Selatan. Dalam rekaman itu, yang bersangkutan diduga melakukan bunuh diri dengan kondisi di dalam mobil Alphard yang masih menyala.

Mobil Alphard yang dalam kondisi menyala itu dikendarai oleh Brigadir RAT berhenti di depan halaman rumah warga.

Halaman:
1 2
      
