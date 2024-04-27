Jasad Laki-Laki di Simpang Sentul Cibinong Alami Luka Bacok di Punggung

BOGOR - Polisi mendapati luka bacokan pada jasad laki-laki diduga korban tawuran, yang ditemukan warga dalam kondisi tergeletak di sekitar Simpang Sentul, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Betul (ada luka bacokan)," kata Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara, Sabtu (27/4/2024).

Adapun luka tersebut berada di bagian punggung bagian kanan korban kurang lebih 1,5 sentimeter. Saat ini, jasad korban sudah dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta untuk dilakukan otopsi.

"Identitas belum ada. Pihak kepolisian dalam hal ini sedang pencarian para pelaku," tutupnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial adanya temuan mayat laki-laki di Simpang Sentul, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Diduga, mayat tersebut merupakan korban dalam aksi tawuran.

Dalam video yang beredar, tampak warga sudah berkerumun di pinggir jalan. Di lokasi, juga sudah terdapat anggota polisi dan mobil ambulans.