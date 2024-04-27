Pria Ini Tiba-Tiba Tusuk Pengendara Motor di Gunung Putri Bogor

BOGOR - Pria berinisial MS, mengalami luka-luka usak menjadi korban penusukan di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku sudah diamankan polisi dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 26 April 2024. Awalnya, pelaku yang diketahui berinsial C sedang berboncengan motor dengan istrinya.

"Pelaku memberhentikan terlebih dahulu korban yang sedang mengendarai motor bersama istrinya," kata Didin dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

Setelah berhenti, pelaku sempat berkata kepada korban 'masih kenal gue gak'. Lalu, tiba-tiba pelaku langsung menusuk bagian perut sebelah kanan korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur.

BACA JUGA: NasDem Prioritaskan Usung Anies di Pilgub DKI 2024

"Korban kaget mencoba menahan dengan cara menggenggam pisau dan mendorong pelaku. Pelaku melarikan diri, sedangkan istri dari berhasil diamankan dan korban dilarikan ke RS Thamrin Cileungsi guna mendapatkan perawatan," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan lainnya. Akhirnya, pelaku berhasil diamankan oleh polisi berikuti barang bukti sebilah pisau.

"Pelaku sedang menjalani proses hukum lebih lanjut dipersangkakan dengan Pasal 351 KHUP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)