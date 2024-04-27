Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Berdarah di Cibinong Tewaskan 1 Orang, Warga Resah hingga Bersembunyi Karena Takut

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |15:02 WIB
BOGOR - Seorang laki-laki ditemukan meninggal dunia di sekitaran Simpang Sentul, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Polisi menduga bahwa laki-laki tersebut merupakan korban aksi tawuran.

Salah satu warga sekitar, Yosep mengaku peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 03.30 WIB. Ketika itu, terdapat puluhan orang yang melakukan tawuran.

"Banyak, ada 50 orang mah. Biasanya lima motoran, tadi mah banyak. Kayaknya udah janjian (tawuran)," kata Yosep ditemui wartawan, Sabtu (27/4/2024).

Melihat kejadian itu, Yosep mengaku takut dan langsung menutup warung rokoknya yang hanya berjarak sekitar 30 meter dari lokasi. Hingga akhirnya, pagi tadi korban ditemukan sudah tergeletak dengan posisi tengkurap di atas tumpukan kabel.

"Langsung tutup (warung), matiin lampu ke belakang takut. Tadi pagi ada yang lewat bilang itu ada orang tiduran di situ (trotoar) di atas kabel. Ada yang laporan kayaknya, polisi langsung dateng," tuturnya.

Kata dia, korban sudah dalam kondisi kaku dan terdapat luka di bagian tubuhnya. Saat akan dievakuasi, korban diketahui memegang kunci motor.

