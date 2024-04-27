Kasus Polisi Bunuh Diri, Keluarga Brigadir RAT Datangi Lokasi Kejadian

JAKARTA - Keluarga Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT), anggota Polresta Manado yang tewas diduga bunuh diri mendatangi lokasi kejadian.

Dua orang yang datang merupakan wanita dan pria bersama Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Kanitero.

"Iya, ini keluarga korban," kata Bintoro kepada wartawan rumah Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

Keduanya datang bersama Kapolsek Mampang Prapatan dan langsung masuk ke dalam rumah. Kedua keluarga juga tidak menyampaikan apa pun pada awak media. Di lokasi kejadian, keluarga diminta untuk memakai sarung tangah berwarna hitam.

Diduga keduanya datang untuk melihat langsung lokasi tewasnya Brigadir Ridhal Ali Tomi. Hal ini karena awak media tidak diizinkan masuk ke dalam tersebut dan hanya menunggu di luar rumah mewah tersebut.

Sebelumnya, anggota Satlantas Polresta Manado berinisial Brigadir RAT bunuh diri diduga karena ada masalah pribadi. Meski demikian dugaan itu masih dilakukan pendalaman.

“Dugaan (motif) ada masalah pribadi,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal saat dikonfirmasi, Sabtu (27/4/2024).