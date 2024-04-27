Jasad Pria yang Tewas Diduga Korban Tawuran di Cibinong Baru Berusia 18 Tahun

BOGOR - Identitas laki-laki yang ditemukan tewas diduga korban tawuran di Simpang Sentul, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor terungkap. Korban berinsial RP (18) warga Nanggewer, Cibinong.

"Sudah (diketahui identitasnya), Alhamdulillah. Nama inisial (korban) RP umur 18, tinggal di Nanggewer," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dikonfirmasi wartawan, Sabtu (27/4/2024).

Saat ini, korban masih berada di RS Polri Kramatjati, Jakarta menunggu pihak dari keluarga korban. Polisi juga akan meminta persetuan terkait proses otopsi.

"Sekarang di RS Kramatjati, sedang nunggu pihak keluarga untuk persetujuan otopsi," tutupnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial adanya temuan mayat laki-laki di Simpang Sentul, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Diduga, mayat tersebut merupakan korban dalam aksi tawuran.