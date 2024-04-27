Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gempa M4,8 Guncang Sumur Banten, Dirasakan di Jakarta-Bogor

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:15 WIB
Gempa M4,8 Guncang Sumur Banten, Dirasakan di Jakarta-Bogor
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,8 mengguncang Sumur, Banten, Sabtu 27 April 2024, pukul 15.27 WIB. Gempa dirasakan di Jakarta hingga Bogor.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 49 km Barat Daya Sumur Banten pada koordinat 7.08 Lintang Selatan – 105.42 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.8, 27-Apr-2024 15:27:14WIB, Lok:7.08LS, 105.42BT (49 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedlmn:10 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan gempa dirasakan di Lebak III MMI, di Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Bogor II-III MMI, Sukabumi II MMI

Meski begitu, BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      

