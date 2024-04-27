Autopsi Brigadir RAT, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

JAKARTA - Autopsi jenazah Brigadir RAT, Anggota Sat Lantas Polresta Manado yang tewas diduga bunuh diri di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan masih menunggu keputusan keluarga. Hingga kini jenazah RAT masih disemayamkan di Rumah Duka Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Ini lagi menunggu keluarga untuk menyaksikan kondisi mayat. Setelah itu autopsi supaya tidak ada terjadi autopsi ulang gali kuburan," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Indal kepada wartawan, Sabtu (27/4/2024).

Indal jug menegaskan, jenazah Brigadir RAT belum dimasukkan ke dalam peti. Hal ini untuk mempermudah agar keluarga dapat melihat jelas jenazah RAT.

"Tidak ada masuk peti. Soalnya kalau langsung diautopsi ada bekas jahitan-jahitan, nanti ada sangka-sangka," tuturnya.