Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Autopsi Brigadir RAT, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |16:17 WIB
Autopsi Brigadir RAT, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Autopsi jenazah Brigadir RAT, Anggota Sat Lantas Polresta Manado yang tewas diduga bunuh diri di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan masih menunggu keputusan keluarga. Hingga kini jenazah RAT masih disemayamkan di Rumah Duka Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Ini lagi menunggu keluarga untuk menyaksikan kondisi mayat. Setelah itu autopsi supaya tidak ada terjadi autopsi ulang gali kuburan," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Indal kepada wartawan, Sabtu (27/4/2024).

Indal jug menegaskan, jenazah Brigadir RAT belum dimasukkan ke dalam peti. Hal ini untuk mempermudah agar keluarga dapat melihat jelas jenazah RAT.

"Tidak ada masuk peti. Soalnya kalau langsung diautopsi ada bekas jahitan-jahitan, nanti ada sangka-sangka," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3177898//viral-pAUB_large.jpg
Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170955//damkar-y5zK_large.jpg
Aksi Heroik Damkar Gagalkan Pemuda Bunuh Diri di Atas Sutet Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3170170//viral-Ievh_large.jpg
Tragis! Istri Polisi Tewas Tergantung di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836//mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/625/3159373//diplomat_kemlu-qLGX_large.jpg
Keluarga Mendiang Arya: Pada Waktunya Kebenaran Akan Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486//mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement