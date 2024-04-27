Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Pastikan Transparan Usut Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |18:02 WIB
Polisi Pastikan Transparan Usut Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi memastikan terbuka dan transparan, dalam menangani kasus dugaan bunuh diri oleh anggota Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT).

"Yang jelas kita membuat terang, menunjukkan sesuai fakta, tidak ada yang kami tutup-tutupi," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro di lokasi, Sabtu (27/4/2024).

Pihak kepolisin juga memastikan, pihaknya menangani kasus tersebut secara scientific investigation. Pihaknya juga akan membuka secata terang kronologi kejadian yang sebenarnya.

"Kami melaksanakan kegiatan investigasi penyidikan secara scientific investigation dan kami bisa mengungkapkan sebenarnya kronologis kejadiannya itu seperti apa," jelasnya.

Dem keterbukaan, pihak kepolisian mendampingi keluarga Brigadir Ridhal Ali Tomi yang merupakan Ipar dan dan kakak melihat langsung lokasi kejadi yang berada di Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan. Keluarga koban juga diajak untuk melihat langsung rekaman CCTV di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Memastikan, memastikan apa yang terjadi dilihat dengan CCTV dan TKP," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Satlantas Polresta Manado berinisial Brigadir RAT bunuh diri diduga karena ada masalah pribadi. Meski demikian dugaan itu masih dilakukan pendalaman.

“Dugaan (motif) ada masalah pribadi,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal saat dikonfirmasi, Sabtu (27/4/2024).

Halaman:
1 2
      
