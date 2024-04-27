Kesaksian Tetangga Rumah di Lokasi Brigadir RAT Bunuh Diri, Dengar Suara Petasan

JAKARTA - Tetangga sekitar rumah tempat kejadian di Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan tempat tewasnya anggota polisi bernama Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT) mengaku mendengar seperti suara petasan saat kejadian.

Hal itu diungkapkan oleh seorang tetangga rumah mewah tersebut berinisial I. Dia mengatakan ada warga yang tinggal di belakang rumah mewah tersebut.

"Iya (seperti suara petasan). Tapi kata orang itu yang bunyi petasan itu kemarinnya (Kamis)" kata I saat ditemui, Sabtu (27/4/2024).

Meski begitu, I tidak bisa memastikan secara pasti terkait bunyi petasan tersebut. Dia hanya mengatakan anggota kepolisian baru datang ke lokasi kejadian pada Jumat (26/4/2024) atau sehari setelah Brigadir Ridhal Ali Tomi tewas.