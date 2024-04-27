Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesaksian Tetangga Rumah di Lokasi Brigadir RAT Bunuh Diri, Dengar Suara Petasan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |17:42 WIB
Kesaksian Tetangga Rumah di Lokasi Brigadir RAT Bunuh Diri, Dengar Suara Petasan
Lokasi Brigadir RAT diduga bunuh diri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tetangga sekitar rumah tempat kejadian di Jalan Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan tempat tewasnya anggota polisi bernama Brigadir Ridhal Ali Tomi (RAT) mengaku mendengar seperti suara petasan saat kejadian.

Hal itu diungkapkan oleh seorang tetangga rumah mewah tersebut berinisial I. Dia mengatakan ada warga yang tinggal di belakang rumah mewah tersebut.

"Iya (seperti suara petasan). Tapi kata orang itu yang bunyi petasan itu kemarinnya (Kamis)" kata I saat ditemui, Sabtu (27/4/2024).

Meski begitu, I tidak bisa memastikan secara pasti terkait bunyi petasan tersebut. Dia hanya mengatakan anggota kepolisian baru datang ke lokasi kejadian pada Jumat (26/4/2024) atau sehari setelah Brigadir Ridhal Ali Tomi tewas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3177898//viral-pAUB_large.jpg
Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170955//damkar-y5zK_large.jpg
Aksi Heroik Damkar Gagalkan Pemuda Bunuh Diri di Atas Sutet Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3170170//viral-Ievh_large.jpg
Tragis! Istri Polisi Tewas Tergantung di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836//mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/625/3159373//diplomat_kemlu-qLGX_large.jpg
Keluarga Mendiang Arya: Pada Waktunya Kebenaran Akan Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486//mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement