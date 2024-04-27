Pemilik Rumah Ungkap Brigadir RAT Sudah Satu Pekan di Rumahnya

JAKARTA - Anggota Sat Lantas Polresta Manado, Brigadir RAT tewas diduga bunuh diri di kediaman temannya yang bernama Indra Pratama. Indra menyebut RAT sudah berada di kediamannya selama satu pekan.

"Dia (Brigadir RAT) main atau berkunjung lah. Kurang lebih hampir seminggu, dia main tujuannya" kata Indra di RS Polri Kramat Jati, Sabtu (27/4/2024).

Indra mengaku memiliki hubungan pertemanan dengan korban. Menurutnya, korban memang kerap berkunjung di kediamannya.

"Kerabat juga bisa dibilang temen, suka dateng ke rumah, ya udah. Kita juga kan ga pernah nolak siapa pun yang mau datang," tuturnya.

Dirinya tak mengetahui persis berlangsungnya peristiwa itu. Sebab menurutnya ia tidak sedang berada di kawasan rumahnya.