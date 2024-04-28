Ke Mana Mahfud MD Usai Pilpres 2024?

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengungkapkan langkah politiknya usai menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo dalam berkontestasi dalam pilpres 2024.

Mahfud mengatakan, jika langkahnya masih belum bisa diprediksi alias mengalir begitu saja.

"Ngalir aja deh," kata Mahfud MD kepada wartawan usai acara halal bihalal dan pagelaran seni di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Rabu 24 April 2024.

Penetapan itu dilakukan KPU setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dilayangkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) H Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asyari.