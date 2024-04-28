Usai Dilantik, PPI Turki Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045

ISTANBUL — Pelantikan kabinet Badan Pengurus Harian (BPH) PPI Turki periode 2024-2025, "Demi Kita", diadakan secara hibrid di Aula Masjid Taksim, Istanbul, Turki.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh para tokoh penting dari Duta Besar Indonesia hingga ketua-ketua komunitas mahasiswa internasional beberapa negara di Turki, menandai salah satu langkah awal PPI Turki untuk menyongsong cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045.

Ketua PPI Turki terpilih, Adam Syaikhul Akbar, memulai sambutan dengan menekankan pentingnya peran historis Perhimpunan Indonesia di Belanda yang dipelopori oleh Bung Hatta pada tahun 1924 dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Kalau kita hitung teman-teman jarak antara 2045 dan 2024 memiliki jarak yang sama; 21 tahun, ini memberikan pesan yang jelas bagi kita semua, bahwa kemajuan bangsa, bahwa cita-cita bangsa tidak bisa dilaksanakan sehari semalam, perlu proses yang panjang, perlu memantaskan diri dan PPI Turki insyaallah siap menjadi garda terdepan untuk mempersiapkan Indonesia emas 2045," tegas Adam dalam pidatonya dikutip, Minggu (28/4/2024).

Pada pelantikan ini PPI Turki mengundang beberapa tamu besar seperti Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama, Duta Besar Turki untuk RI Talip Kucukcan, Kepala Staff Kepresidenan RI Moeldoko, Konsulat Jenderal RI untuk Turki Darianto Harsono, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari, Komisaris Umum PT MNC Asia Holding Agung Firman Saputra, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiyudha, Ketua Forum Alumni PPI Turki Gesta Fauzia Nurbiansyah dan juga beberapa ketua komunitas mahasiswa internasional di Turki.

"Ini adalah bentuk komitmen konkret dari arah gerak PPI Turki yang berusaha membangun jaringan strategis di semua bidang," ujarnya.

Dubes RI untuk Turki, Rizal dalam kata sambutannya menegaskan tentang besarnya tanggung jawab dari PPI Turki dan alumninya dalam skala global di masa depan.

“Turki dan Indonesia adalah dua negara yang memiliki peluang untuk memberikan kontribusi besar, bukan saja buat rakyat kita dua negara, tetapi buat tatanan global secara umum. Global down and global setting yang sangat tidak adil, sangat tidak berpihak pada kemanusiaan, tidak berpihak pada keadilan. Maka, Turki dan Indonesia memiliki modal besar untuk mengubah tatanan tersebut,” ujarnya.

Ia pun menngibaratkan PPI Turki sebagai sebuah "Kendaraan" yang akan mempersiapkan lahirnya tokoh besar di Indonesia dan kendaraan yang akan memajukan Indonesia di masa depan.

"Kendaraan kalian adalah bukan kendaraan yang menyiapkan generasi masa kini, tapi kendaraan kalian ini adalah kendaraan untuk menyiapkan generasi 20-30 tahun yang akan datang," kata dia.