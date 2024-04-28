MKD Tegaskan Pelat DPR di Mobil TKP Bunuh Diri Brigadir RAT Palsu

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan bahwa pelat nomor khusus anggota DPR RI yang terpasang di mobil Toyota Alphard yang digunakan Brigadir RAT diduga melakukan bunuh diri, bukanlah pelat nomor resmi milik anggota dewan.

Wakil Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran kebenaran dari pelat nomor khusus wakil rakyat tersebut yang kini menjadi sorotan.

"Jadi MKD sudah mengecek bahwa nomor itu sudah pasti palsu," kata Dek Gam saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (28/4/2024).

Dia menjelaskan, nomor pelat palsu tersebut ingin menyerupai kode bagi pimpinan Badan Legislasi (Baleg). Hanya saja, angka-angka yang ada dalam pelat itu sudah sangat jelas terlihat palsunya.

"Dan kami Pastikan itu palsu, dan kami segera menindaklanjuti, termasuk akan melaporkan ke kepolisian," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )