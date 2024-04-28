Kompolnas Dorong Polri Usut Kasus Kematian Brigadir RAT Transparan

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong Polri agar mengusut tuntas kasus kematian Brigadir RAT yang diduga bunuh diri di dalam mobil secara profesional profesional dan akuntabel.

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan penyelidikan polisi yang menduga Brigadir RAT menghabisi nyawa dengan bunuh diri bisa dibuktikan secara transparan sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kompolnas mendorong Polda Sulut, Bidpropam, penyidik reskrimum, untuk mengusutnya secara profesional, transparan dan akuntabel. Dugaan bunuh diri tersebut harus bisa dipastikan benar atau tidak," kata Yusuf saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (28/4/2024).

Kompolnas juga meminta agar polisi bisa mengklarifikasi tugas sebenarnya yang dijalankan Brigadir RAT di Jakarta.

"Kita minta pihak keluarga dapat diberikan penjelasan secara baik. Kompolnas sendiri dalam melakukan pengawasan pengusutannya, tentu tetap menghormati kewenagan pihak Polri, terutama Polda Sulut," tutur Yusuf.

Saat ini, Kompolnas sendiri masih belum bisa menyimpulkan kematiaan Brigadir RAT dikarenakan bunuh diri atau tidak. Yang pasti, kata Yusuf, Polri harus menyelidiki kasus tersebut seefektif mungkin.