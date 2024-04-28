Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ungkap Panggilan Akrab Jokowi untuk Dirinya: Dulu Menhan Kini Mas Bowo

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |21:22 WIB
Prabowo Ungkap Panggilan Akrab Jokowi untuk Dirinya: Dulu <i>Menhan</i> Kini <i>Mas Bowo</i>
Prabowo Subianto. (Foto: Widya M)
JAKARTA - Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengatakan, dirinya tengah fokus untuk terus mempersiapkan diri jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Bahkan, Presiden Jokowi juga banyak memperhatikan dirinya jelang transisi pemerintahan.

Persiapan tersebut di antaranya mempelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa,  hingga menggelar diskusi dengan semua unsur guna merumuskan langkah-langkah strategis untuk membangun Indonesia. 

Langkah itu diambil agar dirinya dapat langsung bekerja usai pelantikan, tanpa membuang waktu.

“Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur agar kami (dapat) rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat, tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantor PBNU, Jakarta, Minggu (28/4/2024) siang.

Prabowo mengakui, selama proses persiapan tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak membantu dan memperhatikan dirinya. Hubungan keduanya pun disebut Prabowo menjadi lebih akrab. Salah satu contohnya, Jokowi kerap memanggil Prabowo dengan sebutan ‘Menhan’. Namun, saat ini telah berganti menjadi ‘Mas Bowo’.

“Harus saya sampaikan di sini, betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya saudara-saudara sekalian. Beliau seorang (sosok) yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti,” kata Prabowo.

“Sampai sekarang pun Beliau memperhatikan saya dan saya merasa disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil ‘Menhan’ kan, sekarang sudah lebih akrab, (dipanggil) ‘Mas Bowo’,” sambungnya.

