Prabowo Apresiasi Komitmen NU Kawal dan Dukung Pemerintahan Mendatang

JAKARTA - Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengapresiasi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas dukungan dan komitmen untuk mendukung pemerintahan yang akan datang.

Prabowo mengucapkan hal itu pada momen Halalbihalal PBNU 1445 H yang dihelat di Gedung Pusat PBNU, Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2024).

Tantangan bangsa Indonesia ke depan, menurut Prabowo tidaklah mudah, untuk itu diperlukan komitmen dan kerja sama yang erat salah satunya bersama dengan PBNU.

“Bahwa tantangan yang dihadapi tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi bergabung dengan saya masuk ke pemerintahan, saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi memang tugas pemerintah, tugas menerima kepercayaan rakyat benar-benar, sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tutur Prabowo.

“Alhamdulillah rakyat telah memberi mandat kepada Prabowo-Gibran, tapi kami hanya tokoh, tidak mungkin hanya 2 orang yang selesaikan masalah bangsa,” lanjutnya.

Untuk itu, diperlukan jajaran PBNU dan organisasi Islam lainnya yang inklusif untuk turut serta bergandengan tangan.