INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gempa Garut M6,5 Terasa di Bekasi, Warga: Pantesan Kepala Pusing Banget

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |00:01 WIB
Gempa Garut M6,5 Terasa di Bekasi, Warga: Pantesan Kepala Pusing Banget
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi M6,5 mengguncang Barat Daya Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dampak gempa bumi itu juga dirasakan warga Kota Bekasi.

Manah (26) warga Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi merasakan sakit kepala saat gempa itu berlangsung. Namun saat itu dirinya tak sadar telah terjadi gempa.

"Iya, pantesan kepalaku tadi pusing bangat," ujar Manah saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/4/2024).

BACA JUGA:

Cerita Warga Lebak Banten Terdampak Gempa 6,5M Garut, Baru Mau Tidur Malah Goyang 

Dirinya baru sadar ketika sang ibu yang berada di luar rumah menceritakan kalau telah terjadi gempa. Dirinya lantas mencari kebenaran peristiwa itu melalui internet.

"Tadi mamah kan di luar rumah juga, berasa (gempa) katanya," sambungnya.

Diketahui, berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 23.29 WIB, Sabtu (27/4/2024). Koordinat gempa 8.42 Lintang Selatan dan 107.26 Bujur Timur.

 BACA JUGA:

“Mag:6.5, 27-Apr-24 23:29:47 WIB, Lok:8.42 LS,107.26 BT (151 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR), Kedlmn:10 Km). Tidak berpotensi Tsunami,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Topik Artikel :
Bekasi BMKG Gempa Garut gempa
