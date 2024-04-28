BMKG: Cuaca Jakarta Berawan Sepanjang Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Minggu (28/4/2024). Cuaca Jakarta kondusif sepanjang hari.

Pada pagi hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan berawan. Kondisi berlanjut hingga siang.

BACA JUGA:

Sedangkan saat malam, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu bakal cerah berawan.

Adapun suhu udara di Jakarta berkisar 25 hingga 30 derajat celsius dengan kelembapan udara 75-95 persen.

(Qur'anul Hidayat)