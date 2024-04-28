Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG: Cuaca Jakarta Berawan Sepanjang Hari

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |05:28 WIB
BMKG: Cuaca Jakarta Berawan Sepanjang Hari
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Minggu (28/4/2024). Cuaca Jakarta kondusif sepanjang hari.

Pada pagi hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan berawan. Kondisi berlanjut hingga siang.

 BACA JUGA:

Sedangkan saat malam, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu bakal cerah berawan.

Adapun suhu udara di Jakarta berkisar 25 hingga 30 derajat celsius dengan kelembapan udara 75-95 persen.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660/hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180933/cuaca-CXti_large.jpg
Waspada, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan hingga Disertai Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180776/hujan-vLFT_large.jpg
Cuaca Hari Ini, Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180165/hujan-p3Pm_large.jpg
Cuaca Jakarta Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179948/hujan-uo27_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Hujan Petir Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement