HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Warga Bekasi yang Rasakan Dampak Gempa M6,5 Garut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |07:26 WIB
Cerita Warga Bekasi yang Rasakan Dampak Gempa M6,5 Garut
Gempa Guncang Garut/ist
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,5 mengguncang Barat Daya Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu (27/4/2024) malam.

Salah satu warga bernama Dayang (23) yang tinggal di kawasan Bekasi, Jawa Barat mengatakan dia juga merasakan gempa tersebut.

“Terus ngerasa goyang-goyang kiranya pusing, terus ade saya juga bilang itu gempa,” kata Dayang saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Saat merasakan gempa itu, ia pun langsung lari keluar untuk membangunkan kedua orang tuanya yang tengah tidur. Kemudian, ia bersama keluarganya pun keluar untuk menyelamatkan diri.

“Orang tua kan udah tidur awalnya, terus gua ngerasain gempa kemudian gua keluar buat bangunin ayah ibu yang sudah tidur. Abis itu ya keluar dari rumah karena berasa banget guncangannya,” ujarnya.

Senada dengan Dayang, Arma (24) yang tinggal di Grogol, Jakarta Barat mengatakan, mulanya dirinya tengah tidur. Ia pun sempat mengira dirinya hanya pusing. Sampai pada akhirnya, ia merasakan guncangan sebanyak dua kali.

“(Awalnya) lagi tiduran, lagi tiduran, gua kira pusing, ngga taunya kasur goyang 2 kali. Nah yang kedua itu berasa banget,” ujar dia.

Kemudian, ia pun memutuskan untuk keluar dari rumahnya untuk menyelamatkan diri.

Sebagai informasi, Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 23.29 WIB, Sabtu (27/4/2024). Koordinat gempa 8.42 Lintang Selatan dan 107.26 Bujur Timur.

“Mag:6.5, 27-Apr-24 23:29:47 WIB, Lok:8.42 LS,107.26 BT (151 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR), Kedlmn:10 Km). Tidak berpotensi Tsunami,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

