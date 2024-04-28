Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Tawuran, Polisi Bubarkan Gerombolan Remaja di Kelapa Gading

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |10:20 WIB
Cegah Tawuran, Polisi Bubarkan Gerombolan Remaja di Kelapa Gading
Polisi Bubarkan Remaja di Kelapa Gading
A
A
A

 

JAKARTA- Personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara bersama Polsek Kelapa Gading dan Tanjung Priok menggelar operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) untuk mencegah aksi tawuran dan kejahatan jalanan.

Lokasi yang menjadi target patroli dan operasi pada malam ini adalah di wilayah hukum Kelapa Gading dan Tanjung Priok dengan titik kumpul di Gading Pelangi, Jakarta Utara, Sabtu (27/4/2024) malam.

“Malam ini kami menggelar KRYD dalam rangka antisipasi tawuran dan kejahatan jalanan atau sejenisnya,” ujar Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Wahyudi dikutip, Minggu (28/4/2024).

Petugas gabungan yang hadir dalam kegiatan malam ini sebanyak 170 personel, terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Pokdar Kamtibmas dan FKDM. “Kita libatkan semua unsur untuk bergerak mengamankan wilayah kita,” ucapnya.

Wahyudi menegaskan, pihaknya menginstruksi kepada petugas gabungan untuk membubarkan pemuda dan remaja yang nongkrong di larut malam untuk mencegah tawuran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement