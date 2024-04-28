Cegah Tawuran, Polisi Bubarkan Gerombolan Remaja di Kelapa Gading

JAKARTA- Personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara bersama Polsek Kelapa Gading dan Tanjung Priok menggelar operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) untuk mencegah aksi tawuran dan kejahatan jalanan.

Lokasi yang menjadi target patroli dan operasi pada malam ini adalah di wilayah hukum Kelapa Gading dan Tanjung Priok dengan titik kumpul di Gading Pelangi, Jakarta Utara, Sabtu (27/4/2024) malam.

“Malam ini kami menggelar KRYD dalam rangka antisipasi tawuran dan kejahatan jalanan atau sejenisnya,” ujar Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Wahyudi dikutip, Minggu (28/4/2024).

Petugas gabungan yang hadir dalam kegiatan malam ini sebanyak 170 personel, terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Pokdar Kamtibmas dan FKDM. “Kita libatkan semua unsur untuk bergerak mengamankan wilayah kita,” ucapnya.

Wahyudi menegaskan, pihaknya menginstruksi kepada petugas gabungan untuk membubarkan pemuda dan remaja yang nongkrong di larut malam untuk mencegah tawuran.